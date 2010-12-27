Пьяного водителя в Петербурге остановила стрельба полиции

В машине нашли вещества, напоминающие наркотики.

Сотрудникам ГИБДД пришлось применить огнестрельное оружие для остановки автомобиля "Киа Сорренто" . Об этом сообщила 7 декабря пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ночь с пятницы на субботу в Новоселках полицейские хотели остановить машину в рамках профилактического мероприятия. Водитель не отреагировал на требования сотрудников и попытался скрыться.

Полиции пришлось преследовать автомобиль. На Левашовском шоссе один из сотрудников выстрелил один раз вверх и дважды по машине. "Киа Сорренто" была остановлена. 31-летний водитель и его пассажир находились в алкогольном опьянении. Пострадавших в ходе задержания не было. В салоне транспортного средства нашли полиэтиленовый пакет с двумя таблетками сине-голубого цвета, а также курительную трубку и весы. Предметы отправили на исследование.

В отношении задержанных составили административные протоколы.

Ранее мы рассказывали, что на Павловском шоссе в Пушкине неизвестный вмешался в семейную ссору с помощью пистолета.

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