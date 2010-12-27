В Пушкине неизвестный вмешался в семейную ссору с помощью пистолета

Полиция разыскивает преступника.

В субботу, 7 декабря, в Пушкине произошла стрельба, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, у кафе на Павловском шоссе поссорилась семейная пара. Муж с женой выясняли отношения прямо на улице, когда прохожий решил вмешаться и заступиться за женщину. Неизвестный выстрелил в мужчину, предположительно, из травматического пистолета.

Пострадавший смог обратиться в полицию, а затем обратился за помощью в медучреждение.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Полиция начала проверку.

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Фото: Pixabay