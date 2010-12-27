В Ленобласти из гаража похитили мотовездеход за 400 тысяч

Полиция разыскивает вора.

В пятницу, 6 декабря, в Выборгском районе Ленинградской области произошла кража, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К полицейским обратилась женщина 1953 года рождения. Она сообщила, что из ее гаража в поселке Овсяное на улице Сосновая похитили мотовездеход. Ущерб оценен в 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

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Фото: Piter.TV