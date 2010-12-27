Экс-сотрудников Росгвардии Петербурга подозревают в получении взяток

На их счету два инцидента.

Экс-сотрудников Росгвардии подозревают в преступлениях с подбрасыванием наркотиков и получении взятки.

На двух бывших сотрудников отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красногвардейскому району г.Санкт-Петербурга уже было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б, в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки).

Было выяснено, что в июле этого года на проспекте Металлистов они создали видимость изъятия у несовершеннолетнего 2003 года рождения наркотических средств и вынудили его заплатить 300 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Росгвардейцы были задержаны сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Красногвардейскому району г.Санкт-Петербурга при получении части суммы.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Петербургу, бывших сотрудников подозревают в еще одном аналогичном преступлении. Инцидент произошел в июне 2019 году на Екатерининском проспекте. Двое злоумышленников также "изъяли" у мужчины 1987 года рождения наркотические средства и потребовали с него 50 тысяч рублей. Потерпевший успел перевести на банковскую карту 10 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Оно соединено в одно производство с предыдущим преступлением.

Расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: сотрудники Росгвардии задержали ночью неадекватного гражданина в московском детском саду.

Фото: Pixabay