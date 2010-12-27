Сотрудники Росгвардии задержали ночью неадекватного гражданина в московском детском саду

В Москве неизвестный пытался проникнуть на территорию детского сада, его поймали сотрудники Росгвардии, сообщило "Экономика сегодня".
Инцидент случился в образовательном учреждении на Новоясеневском проспекте. Мужчина перелез через забор и хотел попасть внутрь детского сада. Это увидел охранник и вызвал правоохранителей, которые находились неподалеку.
Гражданин не мог четко ответить на вопросы полицейских, оказалось, что он находится в состоянии наркотического опьянения, это подтвердили медики. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Госдуму внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться.
Фото: pixabay.com
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