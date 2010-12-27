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Сотрудники Росгвардии задержали ночью неадекватного гражданина в московском детском саду
Сегодня, 21:00
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Сотрудники Росгвардии задержали ночью неадекватного гражданина в московском детском саду

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Мужчина попал в учреждение для детей через забор.

В Москве неизвестный пытался проникнуть на территорию детского сада, его поймали сотрудники Росгвардии, сообщило "Экономика сегодня"

Инцидент случился в образовательном учреждении на Новоясеневском проспекте. Мужчина перелез через забор и хотел попасть внутрь детского сада. Это увидел охранник и вызвал правоохранителей, которые находились неподалеку.

Гражданин не мог четко ответить на вопросы полицейских, оказалось, что он находится в состоянии наркотического опьянения, это подтвердили медики. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Госдуму внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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