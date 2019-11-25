Им также придется показывать служебное удостоверение.

В Госдуму внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться. В случае выполнения ада полномочий сотрудники ведомства также будут обязаны предъявить удостоверение. Такие меры будут актуальны в тех условиях, когда затрагиваются конституционные прав гражданина. В частности, росгвардейцы будут разъяснять нарушителям причину задержания, основания применения данной меры. Они также должны будут объяснить человеку его права и обязанности в возникшей ситуации

Таким образом депутаты предлагают устранить пробелы правового регулирования деятельности войск нацгвардии. В Госдуме хотят уравнять росгвардейцев и полицию, которые выполняют смежные задания в единой дислокации. Авторами инициативы выступают несколько спикеров Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Федеральным законом на них не возложена обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение, в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти заметили авторы проекта

Ранее Piter.tv писал о том, что Росгвардия вооружится детекторами лжи.

Видео: YouTube/Главное управление Росгвардии по г. Москве