В Чечне объявили Госдеп США террористической организацией №1

В ДУМ заявили, что не дадут США лживо высказываться в отношении Рамзана Кадырова.

В Чечне объявили Госдепартамент США террористической организацией №1. Об этом в Instagram-аккаунте сообщило Духовное управление мусульман по региону. К такому выводу религиозные деятели пришли после того, как американский Госдеп ввел новые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи.

Однако мы точно знаем, все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле...США мы не позволим лживые высказывания в адрес нашего Лидера Рамзана Ахматовича Кадырова! Сообщение Духовного управления мусульман Чечни

В посте в социальной сети указано, что ДУМ возмущено решением Госдепа США о введенных санкциях против "Ислама и чеченского народа в целом". Религиозные деятели поинтересовались у подписчиков, где были американские политики, когда нарушались "все писаные и неписаные права жителей ЧР". Они напомнили, что регион "лежал в руинах".

Рамзан Кадыров пригласил Майка Помпео в Чечню поговорить.

Фото: Instagram/Духовное управление мусульман Чечни