В Будапеште украинца задержали по подозрению в убийстве

Полиция задержала иностранца спустя 11 часов розысков.

Полиция Будапешта сообщила о задержании украинского гражданина, который подозревается в нанесении телесных повреждений, повлекших за собой смерть 49-летнего мужчины в центре столице Венгрии. Также иностранец украл у жертвы 14 долларов. Соответствующее объявление сделали представители Главного управления местных правоохранительных органов. Инцидент произошел 10 августа. О преступлении оперативникам рассказали очевидцы. Они нашли тело неизвестного человека со следами насильственной гибели. Фигурант расследования был задержан в соседнем районе спустя 11 часов.

30-летний Ференц Б., гражданин Украины, в ночь совершения преступления требовал деньги у жертвы, сидевшей на скамейке на площади Клаузал. Не получив денег, он жестоко избил 49-летнего мужчину, а затем отобрал у него пять тысяч форинтов. сообщение полиции Венгрии

Следователи определили, что подозреваемого сопровождала женщина, "которая пассивно наблюдала за издевательствами", а также распивала со своим знакомым вино на украденные денежные средства. Дополнительно возбуждено уголовное дело в отношении еще одного гражданина, которые не оказал помощь погибшему.

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Фото и видео: Telegram Sputnik Ближнее Зарубежье