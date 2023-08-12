Пьяный "украинец" избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью

Дебошир передан местной полиции.

На территории Таллина пьяный гражданин Эстонии, назвавший себя украинцем, напал на местного журналиста с местного "Канал 7" в автобусе и угрожал ему расправой. Соответствующее заявление сделали представители Telegram-канала "Sputnik Ближнее Зарубежье". Инцидент в общественном транспорте произошел в четверг. К текущему моменту правонарушитель уже отправлен в следственный изолятор, а жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Потерпевший рассказал о том, что стоял в автобусе напротив окна и слушал музыку. Внезапно он почувствовал запах перегара и толчок в плечо. К нему подошел другой пассажир и стал спрашивать о том, местный ли он. Мужчина добавил, что является украинцем и заметил, что таких журналистов как его жертва, "убивают на войне каждый день". После этого оппонент нанес представителю СМИ удары по лицу рукой и ногой. Когда пострадавший упал, то его начали душить. В этот момент в ситуацию вмешался водитель. Он обхватил зачинщика конфликта сзади и продолжал его удерживать до прибытия полиции.

На станции метро "Парк Победы" женщине выбили зубы из-за школьного конфликта дочери.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье