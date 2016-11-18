На станции метро "Парк Победы" женщине выбили зубы из-за школьного конфликта дочери

Глава враждебно настроенного семейства бил женщину по лицу и телу, а его спутница жизни помогала наносить удары при помощи сумки.

На юге Петербурга разгорелась драка родителей из-за школьного конфликта их дочерей. Мать одну из девочек госпитализировали с выбитыми зубами и сотрясением мозга. Об этом пишет "Фонтанка".

Потерпевшая поделилась деталями произошедшего. По её словам, у входа в вестибюль станции метро "Парк Победы" её начал оскорблять незнакомый мужчина. Вскоре женщина потеряла его из виду, однако снова встретилась на эскалаторе с обидчиком и его супругой, в которой узнала мать одноклассницы своей дочери. Как выяснилось, отношения у девочек складывались далеко не дружеские.

После того, как женщина сделала парочке замечание, они набросились на неё с кулаками. Глава враждебно настроенного семейства бил женщину по лицу и телу, а его спутница жизни помогала наносить удары при помощи сумки. Также пострадавшая уточнила, что после спуска её били о металлические платформенные двери, пока она потеряла сознание. Все происходило на глазах у детей.

Женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множеством ушибов и повреждением зубов. Она подала заявление в полицию.

Ранее мы сообщили о том, что мужчине проломили череп после стрельбы в Колпино.

Фото: Piter.TV