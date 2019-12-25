Мужчине проломили череп после стрельбы в Колпино

Материал передан в военную прокуратуру.

В ночь на понедельник, 31 июля, в полицию обратился 37-летний замкомандира взвода Невского спасательного центра МЧС РФ с заявлением о том, что он отобрал предмет, похожий на пистолет у малознакомого, который во время конфликта выстрелил в него. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, инцидент произошёл поздно вечером 3 июля у одного из домов по Вознесенскому шоссе в Колпино. В ходе конфликта 39-летний мужчина выстрелил из своего травматического пистолета в сторону заявителя, после чего тот отобрал оружие и ударил рукояткой пистолета оппоненту по голове.

Владелец пистолета был госпитализирован с вдавленным оскольчатым переломом лобной кости слева с переходом линии перелома на верхнюю стенку глазницы, пневмоцефалией, ушибленной раной лобной области в состоянии средней тяжести. Сотрудника МЧС отпустили после опроса. Материал передан в военную прокуратуру.

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Фото: Piter.TV