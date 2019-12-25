Отдыхающий на берегу Екатеригофки получил ожоги второй степени, плеснув бензин в мангал

Состояние пациента оценили как удовлетворительное.

В понедельник, 31 июля, в больницу был доставлен 30-летний мужчина с термическим ожогом 2-ой степени 13% в области верхней левой конечности, шеи и левой щеки. Как стало известно Piter.TV, к происшествию привело неправильное обращение с мангалом.

Пострадавший пояснил, что отдыхал на набережной реки Екатерингофки. При попытке разжечь мангал он плеснул бензин из кружки в пламя, которое обожгло его.

Состояние пациента оценили как удовлетворительное.

Ранее мы сообщили о том, что молодые люди с бейсбольной битой стреляли в мужчину из пневмата на детской площадке в Невском районе.

Фото: Pxhere