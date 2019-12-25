Молодые люди с бейсбольной битой стреляли в мужчину из пневмата на детской площадке в Невском районе

Хулиганов доставили в отделение, в отношении них составлены протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на понедельник, 31 июля, на детской площадке у одного из домов по проспекту Большевиков были замечены молодые люди с травматическими пистолетами и битами. Об этом стало известно Piter.TV.

В 3:10 по указанному адресу задержали 17-летнего ученика 11 класса и 21-летнего неработающего петербуржца, которые в ходе внезапно возникшего конфликта произвели не менее 5 выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону 38-летнего мужчины. У хулиганов изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет с 6 гильзами, и бейсбольную биту.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу уже днём с пулевым не огнестрельным ранением левого бедра. После оказания медицинской помощи он был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Хулиганов доставили в отделение, в отношении них составлены протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что двух военных с признаками наркотического опьянения на каршеринге задержали в Петербурге.

Фото: Piter.TV