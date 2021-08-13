Двух военных с признаками наркотического опьянения на каршеринге задержали в Петербурге

Отмечается, что водитель не оказывал сопротивление, а пассажир выбежал из машины и прыгнул в овраг с водой.

В Выборгском районе Петербурга сегодня, 31 июля, около 06:00 были задержаны сержанты воинской части Сертолово с признаками наркотического опьянения на каршеринге. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Находящиеся в машине военные отказали сотрудникам ДПС ОГИБДД по Выборгскому району в остановке и пытались скрыться. Вскоре экипаж догнал мужчин на территории АЗС.

Отмечается, что водитель не оказывал сопротивление, а пассажир выбежал из машины и прыгнул в овраг с водой. Оба с явными признаками наркотического опьянения. К месту прибыли сотрудники ППСП УМВД по Выборгскому району.

В отношении управляющего автомобилем составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования), ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным водительского удостоверения) и ст. 12.25 КоАП РФ (неостановка). Ранее он был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение. Пассажир оформлен по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор