Многие водители Петербурга положительно относятся к новичкам за рулем

В опросе поучаствовали более тысячи человек, в том числе водители, которые пользуются услугами каршеринга.

В пятницу, 13 августа, каршеринг-сервис Ситидрайв совместно с ResearchMe провел опрос и поделился с Piter.tv данными, как автолюбители относятся к другим водителям на дороге.

Положительно к начинающим водителям относятся 48% опрошенных петербуржцев, также водители стараются пропускать новичка, увидев соответствующий знак. Более 30% петербуржцев считают начинающих водителей такими же водителями, как и остальных вне зависимости от стажа. Активные пользователи каршеринга лояльнее относятся к новичкам и только 5% из них не одобряет присутствие на дороге неопытного водителя.

Большая часть респондентов, 56%, уверены, что возраст не показывает мастерство и навык вождения.Ровно половина петербургских респондентов не разделяют между собой тех, кто ездит на личных автомобилях, и тех, кто пользуется краткосрочной арендой, и относятся к ним совершенно одинаково. Только 8% из всех опрошенных не любят водителей каршерингов. В то же время 30% пользователей сервисов уточнили, что водители ведут себя аккуратнее на арендованной машине. 43% принявших участие в исследовании склоняются к тому, что при аренде автомобилей, в том числе премиального класса, желательно иметь солидный стаж, но ориентироваться нужно, в первую очередь, на фактический опыт и навык вождения.

Петербуржцы также признались, что впервые взяли автомобиль в аренду, когда их стаж был больше 3-х лет (21% опрошенных). Интересно, что почти четверть петербуржцев впервые взял в аренду автомобиль, когда его стаж был выше 12 лет.

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