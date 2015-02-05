В Центральном районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие "Пристегнись"

Особенное внимание уделили в тех районах города и области, где было зафиксировано большее число аварий с не пристегнутыми ремнями безопасности водителями и пассажирами.

Для стабилизации ситуации с использованием участниками дорожного движения ремней безопасности Госавтоинспекция Петербурга и области провела серию профилактических мероприятий "Пристегнись!", сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейды, выявляя водителей, которые не пристегиваются сами и не следят за пассажирами, в том числе детьми, в своем авто. Полицейские применили не только меры административного воздействия, но и провели профилактические беседы.

Юные пассажиры получили тематические подарки: световозвращатели, наклейки и книжки с раскрасками по безопасности дорожного движения. Водители и взрослые пассажиры получили памятки.

В Центральном районе составили четыре административных протокола за нарушение правил применения ремней безопасности и один – за нарушение требований к перевозке детей.

В Госавтоинспекции напомнили, что за не пристегнутый ремень грозит штраф в размере одной тысячи рублей, а за нарушение правил перевозки детей – штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на овощебазе на Софийской улице полиция задержала 131 мигранта.

Фото: пресс-служба Управление ГИБДД ГУ МВД России