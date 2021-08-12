На овощебазе на Софийской улице полиция задержала 131 мигранта

Полицейские составили административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.

Полиция Петербурга провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. В результате проверки овощебазы по улице Софийской в полицию доставлено более 130 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По результатам рейда в полицию был доставлен 131 гражданин для административного разбирательства. В отношении 124 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы за нарушение миграционного законодательства. Также полиция выявила автомобиль, находящийся в розыске УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга.

Проверки мест массового скопления иностранных граждан будет продолжена в других районах Петербурга.

В начале августа в Московском и Фрунзенском районах Петербурга полиция провела профилактические рейды, направленные на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства.

Видео: МВД