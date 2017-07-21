На Суздальском шоссе обнаружили автоледи без сознания

Предположительно, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Сегодня, 4 сентября, около 09:00 очевидцы сообщили о водителе, находящемся в неадекватном состоянии, у дома 32 по улице Композиторов в Петербурге. Инспекторы ДПС ОГИБДД по Выборгскому району обнаружили заведенный автомобиль Kia и автоледи без сознания. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

На внешние раздражители девушка не реагировала, из-за чего сотрудники службы разбили окно машины. В этот момент ее нога находилась на тормозе, из-за чего автомобиль проехал несколько метров. Предположительно, автоледи была в наркотическом опьянении.

В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования). Машина отправлена на спецстоянку.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить 20-летнего водителя за сбитую 81-летнюю пенсионерку.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор