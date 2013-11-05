В Петербурге будут судить 20-летнего водителя за сбитую 81-летнюю пенсионерку

В Петербурге суд рассмотрит дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 81-летней пенсионерке. Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего петербуржца-водителя. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Водитель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По данным следствия, 27 ноября 2022 года автомобиль ВАЗ был припаркован на проезжей части Пулковской улицы. Автомобилист не удостоверился в безопасности маневра, начал движение задним ходом и сбил 81-летнюю пенсионерку.
В результате ДТП 81-летней потерпевшей были причинены телесные повреждения, которые расценены медицинскими экспертами как тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.
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Видео: прокуратура
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