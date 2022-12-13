В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов

Второго погибшего похоронят в поселке Любечане.

В Брянской области население региона простились с мужчиной, погибшим при атаке украинских диверсантов. Трагедия произошла несколько дней назад в поселке Любечане, когда жертва везла трех детей в школу, которая находилась в соседнем населенном пункте Новый Ропск. Информацию с места событий передали корреспонденты "РИА Новостей". Известно, что отпевание жертвы теракта прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово. Местного жителя похоронят его на местном кладбище. Проститься с погибшим, кроме его родственников и родных, пришли односельчане и другие неравнодушные люди. Процессия прошла по улицам Климова. Напомним, что второй погибший - это Александр Ткаченко. Мужчина был застрелен украинскими боевиками на окраине Любечан. Его также похоронят в субботу 4 марта, но уже на территории села. Жертва террористов работал оператором в котельной. Похороны погибших россиян пройдут за счет властей администрации Климовского района.

Песков заявил, что выводы о произошедшем в Брянской области сделают по итогам следствия.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости