Песков заявил, что выводы о произошедшем в Брянской области сделают по итогам следствия

В Кремле ответили на вопрос о признании движения, ответственного за теракт, террористическим.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что выводы о произошедшем в Брянской области федеральные власти сделают по итогам проводимого следствия. Об этом чиновник рассказал журналистам в ходе регулярного телефонного брифинга. Такое заявление эксперт сделал на вопрос СМИ о том, планирует ли Москва признать террористическим движение, которое взяло на себя ответственность за совершенный теракт в регионе.

Сейчас выполняются следственные действия, наши службы работают. Сначала нужно все определить точно. Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле восхитились героизмом раненого мальчика из Брянской области.

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