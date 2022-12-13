Песков заявил, что выводы о произошедшем в Брянской области сделают по итогам следствия

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что выводы о произошедшем в Брянской области федеральные власти сделают по итогам проводимого следствия. Об этом чиновник рассказал журналистам в ходе регулярного телефонного брифинга. Такое заявление эксперт сделал на вопрос СМИ о том, планирует ли Москва признать террористическим движение, которое взяло на себя ответственность за совершенный теракт в регионе.
Сейчас выполняются следственные действия, наши службы работают. Сначала нужно все определить точно. Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
В Кремле восхитились героизмом раненого мальчика из Брянской области.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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