В Кремле восхитились героизмом раненого мальчика из Брянской области

Дмитрий Песков оценил действия россиян во время теракта.

Российский президент Владимир Владимир Путин и вся администрация Кремля восхищены геройством погибшего при теракте в Брянской области мужчины и выжившего мальчика, которому удалось спасти двух девочек в Брянской области от украинских террористов. Об этом в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами рассказал официальный представитель главы РФ Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что эти поступки будут обязательно отмечены Москвой.

Слушайте, разумеется, мы все - и в Кремле, и президент - мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими. Сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено. Дмитрий Песков, пресс-сектераь Кремля

Напомним, что губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал в собственном Telegram-канале о том, что в результате действий украинской разведывательно-диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ объявили о том, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, которые вместе с ним ехали в школу в той же машине. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии. Ему пришлось перенести длительную операцию.

Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ