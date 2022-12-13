Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Об этом он заявил в обращении к участникам образовательной программы "Школа наставника".
Глава государства отметил, что в регионе был совершен террористический акт, в ходе которого неонацисты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.
Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Песков заявил, что в Брянской области делают все для уничтожения террористов.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все