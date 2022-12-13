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Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом

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По его словам, такие люди ставят перед собой задачу лишить народ исторической памяти.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Об этом он заявил в обращении к участникам образовательной программы "Школа наставника".

Глава государства отметил, что в регионе был совершен террористический акт, в ходе которого неонацисты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Песков заявил, что в Брянской области делают все для уничтожения террористов.

Видео: kremlin.ru

Теги: брянская область, владимир путин, президент россии, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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