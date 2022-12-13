В Брянской области делают все для уничтожения террористов, заявил Песков

Дмитрий Песков назвал ситуацию "атакой украинских террористов".

Принимаются меры по уничтожению проникших в Брянскую область украинских террористов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил прессе, что все детали инцидента будут тщательно изучены, все материалы проверяться и расследоваться. В Кремле заметили, что важно доподлинно установить личности диверсантов, которые проникли на территорию страны. Эксперт переадресовал имеющиеся вопросы к силовым структурам, так как официальная информация о данной операции будет поступать именно от них.

Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов. А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности. Дмитрий Песков, пресс-секретаь Кремля

Песков затруднился сказать, будет ли изменен статус СВО из-за ситуации в Брянской области.

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