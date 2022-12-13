Песков затруднился сказать, будет ли изменен статус СВО из-за ситуации в Брянской области

В Кремле оценили попытку ДРГ Украины попасть на территорию РФ.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков сообщил о том, что он не в курсе того, будет ли изменен статус специальной военной операции на Украине в связи с атакой украинской диверсионно-разведывательной группы, произошедшей на территории Брянской области. Такой комментарий чиновник сделал в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ.

Не знаю, пока не могу сказать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: у Путина есть вся информация по закрытию неба над Петербургом.

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