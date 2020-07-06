В Британии выпустили монету в $85 тыс. в честь Элтона Джона

Монета будет продана на аукционе.

В Великобритании выпустили монету в $85 тысяч в честь Элтона Джона. Королевский монетный двор решил отметить творчество артиста, который выступает более полувека. Номинал монеты составляет £1 тысячу, но аукционная стоимость денежного средства оценивается экспертами в £68 тысяч.

Известно, что дизайнером монеты выступил художник Брэдли Морган Джонсон. На монете изображена соломенная шляпа, круглые очки из двух нот, а также бабочка с надписью Elton John.

Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения Клэр Макленнан, представитель Royal Mint

Королевский монетный двор отметил, что рад отметить вклад музыканта в британскую культуру. Все средства, полученные от продажи монеты, будут перенаправлены в благотворительный фонд Элтона Джона.

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Видео: Youtube/Reuters