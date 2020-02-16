Элтон Джон вынужденно прервал свой концерт в Новой Зеландии

У артиста пропал голос, хотя он готовился к выступлению в городе Окленд.

Британский певец и композитор Элтон Джон накануне был вынужден прервать свой концерт в Новой Зеландии из-за болезни посреди выступления. Позде в соцсетях музыкант сообщил, что у него случилось воспаление легких, что не позволило ему выступать в полную силу. Он покидал сцену в городе Окленд со слезами на глазах.

Отметим, что в 2018-м году Элтон Джон начал своей последний в карьере мировой концертный тур. Ему предстоит провести порядка 300 концертов.

Ранее мы сообщали о том, что британский певец и композитор написал автобиографическую книгу под названием "Я", в которой рассказал о Майкле Джексоне. Артист отметил, что знал Майкла с 13 или 14 лет, и тогда он был "самым очаровательным ребенком". Однако в какой-то момент все изменилось. Джексон начал отстраняться от мира и реальности, как Элвис Пресли.

Видео: YouTube / Jason Tubalado, BBC America, Elton John, extratv