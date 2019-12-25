В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика. Необычный механизм создала команда ученых из Университета Ливерпуля.
Известно, что робот весит 400 килограммов, а вместо глаз у него лазерное сканирование. По размерам механизм напоминает человека. Он может работать 21 час в сутки.
Во время испытаний робот за 172 часа провел самостоятельно 688 экспериментов.
Ранее мы сообщали о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Видео:nature video
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