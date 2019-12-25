Машина весит 400 килограммов, вместо глаз у нее установлены системы лазерного сканирования.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика. Необычный механизм создала команда ученых из Университета Ливерпуля.

Известно, что робот весит 400 килограммов, а вместо глаз у него лазерное сканирование. По размерам механизм напоминает человека. Он может работать 21 час в сутки.

Во время испытаний робот за 172 часа провел самостоятельно 688 экспериментов.

Ранее мы сообщали о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.

Видео:nature video