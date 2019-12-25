В Британии испугались российской ракеты, способной уничтожить Техас

The Daily Mail оценил характеристики "Сармата".

В Великобритании испугались российской ракеты, способной уничтожить Техас. Об этом сообщил автор из The Daily Mail Уилл Стюарт. Журналист оценил возможности ракеты РС-28 "Сармат", которая поступит на вооружение в Минобороны РФ в 2022 году. Государственные испытания боеголовки запланированы уже на текущий год. Запуск оружия произойдет, по мнению эксперта, в условиях наибольшей напряженности между Москвой и Западом со времен холодной войны.

Новое смертельное гиперзвуковое оружие способно обойти противоракетную оборону США и уничтожить территорию размером с Техас или Англию. Уилл Стюарт, военный аналитик

Напомним, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна преодолевать большие расстояния - до 6200 миль (9977 километров). Считается, что современное оружие не способно сбить эту ракету. Военные полагают, что "Сармат" может обойти американскую оборону. На вооружении этот вид заменит "Воеводу", которые используются с 1970-ых годов.

Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России.

Фото: Pixabay.com