Эксперты рассказали, что икона не может считаться культурной ценностью Украины.

В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной Сергею Лаврову иконы Николая Чудотворца. Ранее религиозный предмет главе российского внешнеполитического ведомства преподнес глава Президиума страны Милорад Додик. Чиновники уточнили, что икона, созданная в Луганске, не является украденной. Об этом заявили журналисты местного телеканала РТРС со ссылкой на заявление администрации Додика.

Нет подтверждения, что икона находится в списке пропавших икон, или кто-то ее разыскивает, или это часть культурного достояния кого-либо... Никто и ничто, и тем более гнусная ложь не смогут испортить братские отношения двух православных народов, как и отношения сербского представителя Президиума с политическим руководством России заявление администрации

Чиновники отметили, что икона считается семейным образом и представлять ее в качестве культурного сокровища, как делают СМИ, ошибка, так как ее культурная ценность не установлена. В связи с этим предмет нельзя считать культурным достоянием Украины.

Икона является серийной и не является уникальной. Речь не идет ни о каком культурном сокровище, то, что она имеет печать социалистической Украины, не означает, что она является ее культурным богатством. Пусть выясняются все обстоятельства Александар Ракович, историк искусств

Еще один местный историк искусств Никола Кусовац напомнил, что серийные иконы на рынке антиквариата имеют очень низкую стоимость. Он добавил, что через его руки прошло около 200-300 таких изделий, поэтому он говорит на основе профессионального опыта.

Подаренную Лаврову икону вернут после требований Украины.

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