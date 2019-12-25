Подаренную Лаврову икону вернут после требований Украины

С историей иконы разбирается Интерпол.

Подаренную Сергею Лаврову икону вернут после требований Украины. Об этом рассказали представители российского внешнеполитического ведомства. Дипломаты отметили, что работа XVIII века из Луганска, подаренная председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, будет отправлена дарителю для уточнения ее истории для Интерпола.

Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола заявление МИД России

Напомним, что Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века. Она была написана в Луганске. Журналисты опубликовали возможное фото образа, на котором запечатлен Николай Чудотворец. На обратной стороне иконы виднеется красная сургучная печать с оттиском "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия". Позже МИД Боснии и Герцеговины заявил, что к ним в ведомство пришла нота протеста с требованием возврата иконы Украине. Посол Киева интересовался как именно икона попала на территорию БиГ.

Захарова ответила на предложения Хорватии по Украине.

Фото: МИД России