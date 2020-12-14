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Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину

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Переговоры будут проходить 14-15 декабря.

Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком (также является президентом входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской). Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Переговоры будут проходить 14-15 декабря. Москва и Сараево обсудят вопросы торговли, политическую обстановку, культурно-гуманитарное вопросы.

Также в рамках 25-й годовщины подписания Дейтонскиго соглашения Москва и Сараево обсудят ключевые вопросы "постконфликтного урегулирования".

Главы МИД России и ОАЭ обсудили производство вакцины "Спутник V".

Видео: ВК/МИД России

Теги: мид, милорад додик, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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