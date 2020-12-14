Главы МИД России и ОАЭ обсудили производство вакцины "Спутник V". Об этом в рамках пресс-конференции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, две страны развивают сотрудничество в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
В Эмиратах сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V".
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее мы писали, что Кубе и Узбекистану предоставлен статус наблюдателей при ЕАЭС.
Видео: VK / МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все