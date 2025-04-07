В Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию

Водитель рассказал, что не знал об опасном содержимом машины, его попросил помочь с доставкой знакомый из Эстонии.

На территории Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию. За рулем транспортного средства находился 41-летний шофер по имени Евгений Манько. Он перевозил на автомобиле марки "Мерседес" с молдавскими регистрационными номерами порядка 580 килограммов иностранной взрывчатки, которая на 30 процентов мощнее тротила. Оперативникам мужчина заявил, что не знал об опасном грузе. Такие объяснения водителя в эфире показали журналисты телеканала "Беларусь 1". Уточним, что сотрудники таможни при стандартной проверке с использованием инспекционно-досмотрового комплекса заметили в машине подозрительные затемнения в области пола и перегородки, разделяющей грузовой отсек и пассажирский салон. В ходе детального осмотра с демонтажом конструкций найдены тайники, замаскированные под внутреннюю обшивку.

В СМИ указали, что скрытые отсеки были наполнены веществом светло-серого и светло-желтого цвета, замаскированным виброшумоизоляционными листами и ДСП. Они оказались обработаны технической смазкой для предотвращения обнаружения служебными собаками. Проведенная экспертиза подтвердила опасения о том, что изъятое вещество является пентаэритриттетранитратом (ТЭН). Сейчас правоохранители считают, что ТЭН изготовлен в одной из стран НАТО. Предположительно, речь идет о США. В отношении Евгения Манько и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 333-1 УК Белоруссии. Водителю грозит уголовное наказание до десяти лет лишения свободы.

В интервью для местного телеканала "Беларусь 1" мужчина рассказал о том, что он занимается профессиональными перевозками автомобилей из европейских стран в Россию и Белоруссию. Последний заказ ему передал знакомый из Эстонии по имени Роман. Ранее с ним Манько уже работал. Он пояснил, что на этот раз Роман действовал от имени некоего Ивана. Водитель указал, что Иван якобы планировал переоборудовать микроавтобус в автодом.

Мой товарищ из Эстонии <...> обратился ко мне. Никаких вообще у меня там мыслей о том, что он может меня как-то подставить или еще что-то, даже не было. Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще... Евгений Манько, водитель

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье