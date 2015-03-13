ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье,организованного военнослужащим

Мужчина сознался в том, что через Telegram общался с украинским куратором.

На территории Московской области сотрудники ФСБ и Следственного комитета России предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях сотрудники Центра общественных связей ФСБ. Мужчина был пойман оперативниками в тот момент, когда доставал из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства. Специалистам из надзорного ведомства удалось установить, что мужчина был завербован киевским режимом. В мобильном устройстве у задержанного найдена переписка с куратором. Там стороны обсуждали планируемое преступление.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России. ЦОС ФСБ России

В настоящее время главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств" (о части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ). Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что мужчина является участником запрещенного на территории нашего государства террористического сообщества.

Посредством одной из социальных сетей с ним был установлен контакт сотрудниками Главного управления разведки Украины, от которых в марте этого года он получил предложение совершить террористический акт.... 2 апреля 2025 года после получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В Красноярске задержана проректор университета, обвиняемая в хищении стимулирующих выплат сотрудников.

Фото и видео: Следственный комитет России