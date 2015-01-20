В Красноярске задержана проректор университета, обвиняемая в хищении стимулирующих выплат сотрудников

Ирина Соловьева будет под стражей в течение двух месяцев.

Проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Красноярского государственного медицинского университета Ирина Соловьева арестована по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения(по части 3 статьи 159 УК РФ). Соответствующее заявление сделали сотрудники объединенной пресс-службы судебных инстанций по региону через социальные сети. Известно, что женщина проведет под стражей два месяца, до 2 июня 2025 года.

Напомним, что в начале апреля Ирину Соловьеву задержали по подозрению в хищении стимулирующих выплат для сотрудников. Следователи считают, что в период с 2022 по 2024 год проректор университета давала указания о начислении денежных выплат своим подчиненным. Однако эти средства затем работники отдавали подозреваемой. Общая сумма похищенного будет определена позже. На год речь идет не менее, чем 235 тысячах рублей.

Проректор вводила подчиненных в заблуждение, что стимулирующие выплаты будут направлены на обеспечение деятельности учебного заведения. В действительности же обвиняемая присваивала денежные средства. пресс-служба СК РФ

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Фото и видео: Telegram / СГУ СК по Красноярскому краю