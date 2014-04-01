Директора мебельного производства из Ленобласти подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Этот человек ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление в 2017 году и был осужден на семь лет лишения свободы, однако вышел на свободу досрочно в 2020 году.

Руководителя мебельного предприятия в Ленинградской области арестовали по обвинению в изнасиловании ребенка. Как пишет 78.ru, в полицию обратилась 38-летняя женщина, сообщившая, что ночью 30 марта 48-летний житель деревни Мухоловка Ломоносовского района совершил преступление против половой свободы в отношении 11-летней девочки.

Задержанный помещен в следственный изолятор. Против него возбуждено уголовное дело. Этот человек ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление в 2017 году и был осужден на семь лет лишения свободы, однако вышел на свободу досрочно в 2020 году.

На данный момент продолжается следствие, целью которого является установление всех деталей происшествия.

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Фото: Piter.TV