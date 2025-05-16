Себастьян Горка прокомментировал вопрос СМИ о решении территориальных споров между Киевом и Москвой.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе признают реалии на земле в вопросе урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал заместитель помощника лидера Белого дома, старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Себастьян Горка в интервью иностранному изданию Politico. Высокопоставленный гость мероприятия говорят о территориальном аспекте регионального конфликта добавил, что глава страны остается реалистом. Таким образом иностранец ответил на вопрос СМИ о том, должны ли делегаты из Росси и Украины в ходе переговоров по урегулированию затрагивать территориальные аспекты.

Мы живем в реальном мире. Администрация Дональда Трампа живет в реальном мире. Мы признаем реальность на земле, во-первых. Мы не утописты, не верим в утопию. И наш единственный приоритет - остановить кровопролитие. Все остальное - после. Себастьян Горка, эксперт Белого дома

Напомним, что референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав нашего государства прошли в период с 23 по 27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Российский президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле, где он подписал договоры о принятии новых регионов.

США считают, что сотрудничество РФ и КНДР станет вызовом в ближайшие годы.

Фото и видео: YouTube / POLITICO