США считают, что сотрудничество РФ и КНДР станет вызовом в ближайшие годы

Мира Рапп-Хупер оценила текущие отношения Москвы и Пхеньяна.

Американская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что сотрудничество России и Северной Кореи будет представлять для властей США серьезный вызов в ближайшие годы. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на площадке Центра стратегических и международных исследований* в Вашингтоне специальный помощник лидера страны, старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер. Иностранная чиновница указала на то, что обеспокоенность связана с тем, как быстро развиваются отношения между Москвой и Пхеньяном и каких масштабов взаимодействие успело достичь.

...которые невозможно было себе представить еще несколько лет назад. Я предполагаю, что это будет представлять серьезный вызов для администрации в ближайшие годы. Мира Рапп-Хупер, сотрудница СНБ Белого дома

Первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл полагает, что двустороннее сотрудничество РФ и КНДР не только будет вызывать озабоченность у американской администрации в перспективе, но и является растущей проблемой для Вашингтона, которую власти не смогут игнорировать.

* Деятельность этой организации признана нежелательной на территории России.

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies