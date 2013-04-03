Госдеп: отношения США и Индии столкнулись со "встречными ветрами" из-за РФ

Курт Кэмпбелл рассказал о сложностях при создании альянса.

Двусторонние индийско-американские отношения столкнулись со "встречными ветрами", связанными в том числе с Россией и альянсом БРИКС. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на площадке Центра стратегических и международных исследований* в Вашингтоне первый заместитель государственного секретаря Курт Кэмпбелл. Иностранный дипломат заметил, что в текущем внешнеполитическом ведомстве США удается менять траекторию отношений Вашингтона и Нью-Дели в "очень позитивном направлении". Специалист надеется на то, что такие тенденции продолжатся после того, как место лидера Белого дома займет президент-республиканец Дональд Трамп.

Я думаю, будет справедливо сказать, что в последние месяцы мы столкнулись с некоторыми встречными ветрами. Некоторые из них связаны с внутренней политикой. Некоторые из них связаны с разными взглядами на характер их отношений с Россией или их отношением к БРИКС. Курт Кэмпбелл, замгоссекретаря США

Курт Кэмпбелл указал СМИ на прогресс, достигнутый с Индией в сфере обмена информацией, разведывательными данными и технологиями, а также области военного сотрудничества.

Госдеп заявил, что Индия сомневалась в необходимости участия в QUAD.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies