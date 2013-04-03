Госдеп: Индия сомневалась в необходимости участия в QUAD

Курт Кэмпбелл напомнил о тесном сотрудничестве Вашингтона и Нью-Дели.

Индия в период восстановления Четырехстороннего диалога по безопасности с США, Японией и Австралией (QUAD) сомневалась в необходимости собственного участия в альянсе, поэтому была самым сложным международным партнером для американской администрации. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на площадке Центра стратегических и международных исследований* в Вашингтоне первый заместитель государственного секретаря Курт Кэмпбелл. Иностранный дипломат добавил, что на текущий момент власти из Нью-Дели являются во многих отношениях движущей силой блока.

Откровенно говоря, больше всего сложностей в то время было с Индией. Индия не была уверена, хочет ли она действительно участвовать в этом процессе. Курт Кэмпбелл, замгоссекретаря США

Эксперт мероприятия добавил, что на заре восстановления диалога в четырехстороннем формате странам было сложно достичь консенсуса на уровне политических лидеров.

* Деятельность этой организации признана нежелательной на территории России.

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies