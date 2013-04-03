Госдеп: связи РФ и КНР повлияют на всю мировую политику

Курт Кэмпбелл рассказал о том, что США недооценили развитие отношений между Москвой и Пекином.

В американском внешнеполитическом ведомстве предпринимают попытки помешать расширению российско-китайских контактов, однако считает, что импульс на развитие этих отношений будет сохраняться. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на площадке Центра стратегических и международных исследований* в Вашингтоне первый заместитель государственного секретаря Курт Кэмпбелл. Иностранный дипломат добавил, что в Москве и Пекине фиксируются поступательные движения в развитии двусторонних отношениях.

Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий альянс, но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется. Курт Кэмпбелл, замгоссекретаря США

Дипломат добавил, что в 2012 году, китайский председатель Си Цзиньпин вышел на международную арену, с чего началось более глубокое взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным. Курт Кэмпбелл указал на то, что Вашингтон недооценил эту ситуацию, а России и КНР поразительно быстро удалось преодолеть огромные разногласия друг с другом.

* Деятельность этой организации признана нежелательной на территории России.

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies