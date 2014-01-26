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Госдеп рассказал об обсуждении поставок ракет ATACMS Украине

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Курт Кэмпбелл сообщил о том, что решение об ударах вглубь РФ может быть принято.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали об обсуждении поставок ракет ATACMS Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги* (*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России). Иностранный специалист указал общественности, что также властями США обсуждается решение по нанесению ударов вглубь российской территории. Однако пока что никаких новых сведений в Госдепе объявить не могут.

На этот счет у меня для вас сейчас ничего нет. Вы знаете, что это тема активного обсуждения.

Курт Кэмпбелл, дипломат из Госдепа США

В Госдепе считают, что Ближний Восток "балансирует на острие ножа".

Фото и видео: YouTube /  Carnegie Endowment

Теги: atacms, всу, госдеп, курт кэмпбелл
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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