Госдеп рассказал об обсуждении поставок ракет ATACMS Украине

Курт Кэмпбелл сообщил о том, что решение об ударах вглубь РФ может быть принято.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали об обсуждении поставок ракет ATACMS Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги* (*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России). Иностранный специалист указал общественности, что также властями США обсуждается решение по нанесению ударов вглубь российской территории. Однако пока что никаких новых сведений в Госдепе объявить не могут.

На этот счет у меня для вас сейчас ничего нет. Вы знаете, что это тема активного обсуждения. Курт Кэмпбелл, дипломат из Госдепа США

В Госдепе считают, что Ближний Восток "балансирует на острие ножа".

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment