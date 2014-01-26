Госдеп рассказал об обсуждении поставок ракет ATACMS Украине

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали об обсуждении поставок ракет ATACMS Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги* (*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России). Иностранный специалист указал общественности, что также властями США обсуждается решение по нанесению ударов вглубь российской территории. Однако пока что никаких новых сведений в Госдепе объявить не могут.
На этот счет у меня для вас сейчас ничего нет. Вы знаете, что это тема активного обсуждения.
Курт Кэмпбелл, дипломат из Госдепа США
В Госдепе считают, что Ближний Восток "балансирует на острие ножа".
Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment
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