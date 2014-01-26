В Госдепе считают, что Ближний Восток "балансирует на острие ножа"

Курт Кэмпбелл надеется на то, что эскалации регионального конфликта не будет.

Ближний Восток балансирует на острие ножа, а продолжительная конфронтация в данном мировом регионе навредила бы стратегическим интересам Вашингтона. Соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги* (*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России). Иностранный специалист заметил, что власти США опасаются расширенных по масштабу военных операций Израиля в Ливане.

Мы признаем, что, как бы ни был важен какой-либо ответ, существует осознание того, что регион действительно балансирует на острие ножа, более продолжительной конфронтации, которая может поставить под угрозу не только Израиль, но и наши стратегические интересы. Курт Кэмпбелл, дипломат из Госдепа США

В Госдепе добавили, что международные консультации с участием США по вопросам безопасности в регионе продолжаются. Власти хотят попытаться перейти к такой ситуации, в которой существует пауза или режим сдержанности для всех участников кризисной обстановки ради осуществления переговорного процесса или поиска более конструктивного пути взаимодействия.

Госдеп признал, что США недооценили масштаб отношений РФ и КНР.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment