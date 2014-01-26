Госдеп признал, что США недооценили масштаб отношений РФ и КНР

Курт Кэмпбелл указали на угрозу для США, которую из себя представляет сотрудничество КНР и РФ.

В американском внешнеполитическом ведомстве признали, что Вашингтон недооценил масштаб и перспективы развития отношений между Россией и Китаем. Соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги* (*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России). Иностранный специалист указал на то, что власти США полагали, что Пекин станет ближе со странами коллективного Запада. При этом чиновники за последние десять лет упустили из виду то, что КНР постепенно сближается с Москвой.

В итоге мы видим действительно весьма глубокое партнерство между Китаем и Россией. В истории нет двусторонних отношений, которые мы бы интерпретировали более неверно. Курт Кэмпбелл, дипломат из Госдепа США

Курт Кэмпбелл добавил, что ключевой проект, в который вовлечен председатель Си Цзиньпин, - это кардинальное углубление отношений с Кремлем. По мнению иностранного дипломата, речь идет о самом грозном и важном двустороннем взаимодействии в современности на мировом уровне, на которое в США должны быть готовы реагировать.

Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment