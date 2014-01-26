Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине

Курт Кэмпбелл указал на близость переговоров с Москвой.

Американская администрация утверждает, что Вашингтон рассчитывает на скорое начало дипломатического урегулирования геополитического кризиса вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги* (*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России).

В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода. Курт Кэмпбелл, дипломат из Госдепа США

Кэмпбелл напомнил, что региональный конфликт между Москвой и Киевом оказывает влияние как на Европу, так и на Индо-Тихоокеанский регион. При этом американская администрация считает ставки в кризисе очень высокими, поэтому Вашингтон не может позволить себе неоптимальный исход, при котором Россия или Китай придут к выводу о том, что подобный боевой опыт может быть повторен где-либо еще на планете.

"Поражают нас". В Госдепе США сделали неожиданное заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment