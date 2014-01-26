Курт Кэмпбелл рассказал о том, какой "сюрприз" подготовила Москва для Вашингтона.

В американской администрации при президенте Джо Байдене поразились темпами работы российского оборонно-промышленного комплекса России. Соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл в интервью аналитическому Фонду Карнеги* (*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России). Иностранный специалист заметил, что уровень силитаризации в Москве, а также способность страны восполнять собственную боевую технику и снаряды вызывает значительную тревогу у коллективного Запада.

На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас. Курт Кэмпбелл, дипломат из Госдепа США

Напомним, что в сентябре 2024 года глава государства Владимир Путин заявил о том, что специалисты оборонно-промышленного комплекса страны работают на передовой наравне с военнослужащими и предлагают лучшие решения по совершенствованию техники.

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Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment