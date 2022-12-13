Белый дом: Индия не является союзником США и никогда им не станет

Курт Кэмпбелл оценил связи Вашингтона с Нью-Дели.

Индия не является международным американским союзником и никогда им не станет, но страны будут тесно сотрудничать друг с другом. Соответствующее заявление в рамках выступления на площадке Центра новой американской безопасности в Вашингтоне сделал местный координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома при президенте Джо Байдене Курт Кэмпбелл. Чиновник добавил, что считает Индию великой державой мира. Он напомнил, что администрация США намерена развивать и углублять контакты с Нью-Дели, хотя и сейчас связи достаточно крепкие. Аналитики полагает, что речь идет о самых крепких отношениях на уровне народов стран, которые "есть только у США".

Индия не является союзником США и никогда не будет союзником США. Но это не значит, что мы не будем тесными партнерами и разделять многие вещи. Именно так нам следует понимать роль, которую Индия будет играть на мировой арене как великая держава. Курт Кэмпбелл, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Center for a New American Security (CNAS)