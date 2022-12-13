Белый дом: поездка главы Тайваня не помешает планам Байдена переговорить с Си Цзиньпином

Джон Кирби рассказал о стремлении Байдена переговорить с Си Цзиньпином.

Транзитная рабочая поездка главы администрации китайского острова Тайвань Цай Инвэнь в США не помешает планам американских властей провести телефонные переговоры между президентом Джо Байденом и председателем Китая Си Цзиньпином. Соответствующее мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтон высказал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Пресса хотела узнать у спикера о том, считают ли власти страны, что этот визит иностранного гостя сделает невозможным или маловероятным телефонное общение между политическими лидерами США и КНР.

Я бы не согласился с вашим предположением, что это сделает более маловероятными или менее вероятными. Президент по-прежнему хочет держать эти каналы связи открытыми. Он сам сказал, что с нетерпением ждет новой беседы с председателем Си. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт пояснил, что власти США хотят организовать визиты в Пекин государственного секретаря Энтони Блинкена, а также министров финансов и торговли Джанет Йеллен и Джины Раймондо. В этом вопросе специалистам предстоит много напряженной работы по двусторонним каналам.

США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television