США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии

ДЖон Кирби оценил последний авианалет США на иранские формирования в Сирии.

Америкаская администрация не исключила применения дополнительных мер защиты своих военнослужащих в Сирии. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала CBS News рассказал коррдинатор Белого дома по стратегическим коммуникациям при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник признал тот факт, что последние нападения на активистов в стране не могут привести к переменам в отношении международной миссии по борьбе с террористами. Однако глава США намерен сохранить военное присутствие в регионе Ближнего Востока.

Я не буду исключать потенциальное дополнительное действие со стороны США, если президент сочтет это целесообразным и необходимым для защиты наших военнослужащих и наших сооружений. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что Пентагон в ночь на пятницу уведомил общественность о том, что власти США нанесли авиационные удары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии. Это решение стало реакцией на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в регионе. Телеканал Press TV со ссылкой на собственные источники в Сирии сообщил зрителям, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии. В СМИ пояснили, что удары обрушились не по объектам обороны, а по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре.

Представитель Белого дома Кирби назвал "идиотом" российского пилота, сбившего дрон США.

Фото и видео: YouTube / CBS News